Une association
L'association Achencraft dirige ce projet et le présente au public lors d'animations sur Strasbourg et sa région !

Une équipe
Achencraft, c'est un peu plus d'une vingtaine de passionés pour la plupart étudiants à Strasbourg !


Une précision
Nous utilisons des outils et des mesures issus directement des services de l'Eurométropole pour une meilleure précision !

Achencraft est une association a but non lucratif qui a pour objectif de reproduire la ville de Strasbourg dans le jeu Minecraft.

Achencraft n’est en aucun cas lié à Mojang ou Microsoft.

Projet soutenu par Minecraft.Fr

